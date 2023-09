Que deviennent vos vieilles cassettes VHS ou vos bobines? Voici une idée de cadeau pour (re)découvrir les images en famille

Vous avez surement une pile de cassettes VHS ou de vieille bobines à la maison. Les naissances, les mariages, souvenirs de vacances... Aujourd'hui, on peut numériser ces images. "On va les mettre sur un support beaucoup plus actuel comme une clé USB, un DVD ou même un lieu de téléchargement pour nos clients", indique Thomas, le fondateur d'une société de numérisation.

Souvent une idée de cadeau pour revivre des moments en famille. "En cachette, ils vont aller récupérer les petits films qui traînent dans le grenier. Ils ne disent rien à personne, et puis le jour de Noël, on ouvre les cadeaux et on redécouvre les images en famille", ajoute Thomas.

La numérisation ne fonctionne pas à tous les coups. Parfois, le support est trop endommagé. "Il y aussi l'humidité. Ce sont des supports qui sont fragiles, il ne faut pas l'oublier. Avec le temps, il se peut que quelque-uns ne peuvent plus être numérisés", conclut Thomas.

Pour ne pas perdre ses souvenirs, Vincent a déposé ses bobines. "Je viens régulièrement en boutique les faire numériser car sinon ce matériel serait parti. Ce n'est pas par nostalgie mais aussi car c'est l'histoire de la famille", confie-t-il. Aucun problème de numérisation, ce client a récupéré ses films. "Dans ce film de 1947, je vois mes grands-parents", précise Vincent. Séquence émotions avec un retour 70 ans en arrière.