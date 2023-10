Quelles sont vos obligations légales par rapport à l'enfant dont vous êtes le parrain ou la marraine?

Il n'y a aucune obligation légale lorsque vous êtes parrain ou marraine d'un enfant.

Pour rappel, les parrains et marraines sont choisis par les parents, dans la tradition chrétienne, pour les aider à éduquer les enfants dans la religion. Ce sont, en quelque sorte, des parents spirituels. Lors des baptêmes et communions, ils ont un rôle central et s'engagent auprès des parents.