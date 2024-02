Qu’est-ce qui change en 2024 pour l’épargne-pension?

• 30 % de réduction pour une épargne de 990 euros par an • 25 % pour une épargne de 1.270 euros par an

En fait, pendant quatre ans, ces montants ont été gelés par le gouvernement. Mais, depuis le début de cette année, ils sont indexés.

Et ces seuils d'exonération sont donc rehaussés. Il va donc falloir verser plus pour bénéficier de l'avantage fiscal.

De 990 euros, on passe à 1.020 euros pour le premier plafond. Et pour le deuxième, on passe de 1.270 à 1.310 euros.