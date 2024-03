Reanne Evans impatiente de jouer avec Luca Brecel: "Je veux aussi être un peu Luca"

Avec Reanne Evans (WWS-3), Luca Brecel (WS-4) tentera de remporter les World Mixed Doubles à Manchester, en Angleterre. Le duo affrontera samedi, pour son premier match, l'Australien Neil Robertson (WS-14) et la Thaïlandaise Mink Nutcharut (WWS-1), qui défendront leur titre.

Evans, 12 fois championne du monde, a été associée au champion du monde en titre, comme cela avait été le cas l'année dernière. Il s'agissait alors de Ronnie O'Sullivan (WS-1). "Ça avait provoqué beaucoup de stress" a exposé l'Anglaise de 38 ans. "La pression était énorme, mais nous ne savions pas à quoi nous attendre sur ce format et ça a mal tourné. Je veux mieux faire cette année, mais surtout prendre du plaisir. Luca semble le faire à chaque fois, et je vais essayer d'être insouciante comme lui. Je veux aussi être un peu Luca" s'est-elle amusée.

"Je suis Brecel depuis déjà longtemps. On s'est déjà affrontés sur le circuit amateur quand il était junior. C'est formidable de voir ce qu'il a réussi entretemps. Le jeu de Luca est un plaisir pour les yeux. C'est un talent naturel, il joue à l'instinct. Ça doit être le seul joueur qui joue encore moins la sécurité que moi. On peut toujours réfléchir à la tactique, mais en fin de compte il faut jouer naturellement. Le jeu est assez difficile comme ça, il ne faut pas avoir à se demander s'il faut tenter sa chance à chaque fois que l'occasion se présente. Heureusement pour moi, Luca semble revenir en forme au bon moment. Je suis moi-même confiante dans mon jeu et j'espère que cela permettra de gagner cette fois-ci".