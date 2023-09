Rencontre entre syndicats et direction de Delhaize ce jeudi soir: où en sont les discussions?

Syndicats et direction de Delhaize sont réunis autour du facilitateur et du ministre de l'Economie ce jeudi soir à Bruxelles. Que ressort-il de cette réunion?

Vers 19h30, les discussions étaient toujours en cours. Mais tout le monde est présent : les syndicats, les représentants du groupe Delhaize ainsi que leur grand patron Xavier Piesvaux. Cela faisait près de 6 mois qu’ils ne s’étaient plus rencontrés. Et puis le tout nouveau facilitateur. Robert Tollet, nommé par le gouvernement, et en place depuis 3 semaines.

Cette réunion, c’est en fait une toute première entrevue avec ce nouveau facilitateur, qui est censé renouer les liens entre les deux parties. Mais la tâche est complexe. Car ce nouveau projet de Delhaize est déjà bien avancé.