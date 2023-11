Retour sur la voie du nucléaire? La Belgique va développer une nouvelle technologie à Mol avec plusieurs pays

La Belgique entrera dans un consortium international constitué pour développer les "SMR" (Small Modular Reactors - petits réacteurs modulaires), a fait savoir mercredi le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo, après la signature à Bruxelles d'une déclaration d'intention en présence du président roumain, Klaus Iohannis.

Le gouvernement a décidé l'an dernier d'investir 100 millions d'euros dans la recherche et le développement de cette technologie nucléaire, considérée comme plus sûre et moins productrice de déchets. Même si le sujet demeure controversé au sein de la majorité Vivaldi, les SMR devraient faire partie du mix énergétique futur de la Belgique.