Sa vie, son combat, sa positive attitude: Mademoiselle Luna nous a quittés, malgré un combat acharné contre le cancer

Delphine, alias Mademoiselle Luna, s'est battue pendant plusieurs années contre le cancer du sein mais a malheureusement perdu le combat de sa vie. La maladie avait récidivé au printemps 2023 alors qu’elle n’avait pas encore fini son premier traitement. Le cancer s’est propagé, avec des métastases au poumon. Mais la DJ et animatrice n'a jamais voulu baisser pas les bras, et était reste mobilisée plus que jamais, notamment, aux côtés du Télévie. Quand Delphine apprend en décembre 2022 que son cancer s’est étendu, c’est un tremblement de terre. Mais très vite, elle choisissait de partager l’information avec les plus de 80.000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux.

Comment réagit-on à ce moment-là ? "Déjà la première fois, on se dit que ce n’est pas juste. La deuxième, on se dit que c’est encore moins juste. Cela fait trois mois que je le sais, il y a un moment où tu te résignes. T’as pas le choix, t’as envie de vivre, de rester là. Tu te dis, je ne suis pas la première à qui ça arrive", expliquait-elle à l'époque. À lire aussi Mademoiselle Luna, DJ belge et animatrice sur Radio Contact, est décédée Mademoiselle Luna décidait donc de rester positive et de se recentrer sur l’essentiel. Pas question de s’éloigner des studios de radio, pour la passionnée de musique… Malgré la maladie, Delphine continuait de propager ses bonnes ondes sur Radio Contact, mais aussi lors de grands événements. Entre deux traitements, elle retrouvait ses platines, comme à Tommorrowland version hiver. "Ma devise maintenant, c’est vraiment de faire des choses qui me font du bien et de profiter, un peu comme si c’était le dernier jour. C’est peut-être un peu bateau de dire ça, mais voilà profiter et tous les jours se dire que j’ai vécu que des bons moments, que des choses positives, entourée de gens positifs qui me font du bien et avec les animaux et avec la nature", confiait-t-elle.

Un moment d'évasion qui me permet d'oublier les traitements Alors Delphine en profitait pour réaliser ses rêves de petite fille. Cinq fois par semaine, elle part pour de longues balades dans la forêt avec sa jument, Baya. Une acquisition, mais surtout un coup de cœur. Baya, c’était la thérapie de Mademoiselle Luna. "Tu ne penses plus à rien quand t’es à cheval comme ça. C’est vraiment un moment d’évasion pour moi qui me permet de penser à autre chose, d’oublier les traitements. Je viens tous les mercredis, après la chimiothérapie et c’est devenu vraiment mon rituel", expliquait-elle à l'époque.