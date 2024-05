Se forcer a avoir une relation sexuelle avec son partenaire, est-ce considéré comme un viol conjugal? Réponse avec un sexologue

"Le démarrage est toujours un peu difficile, mais une fois que la première est enclenchée, je vis ma meilleure vie. (…) Il faut juste se mettre dans le bain", avoue Jessica au cours de cette vidéo. Plus tard, face caméra, la question est posée clairement par un fan : "Jess, est-ce que tu t'es déjà forcée à passer à l'acte ?". Sans aucune hésitation, la concerné répond "Oui, bien sûr évidemment que je me suis déjà forcée !". Ce à quoi son conjoint ajoute, sourire aux lèvres : "Moi aussi, je l'ai forcée".

"On ne devrait jamais se forcer à avoir un rapport sexuel. Pour moi, c’est inadmissible et effectivement, quand on force quelqu’un, on peut considérer que c’est une forme de viol conjugal", affirme Pascal De Sutter, sexologue. "Cependant, je ne suis pas étonné parce que c’est un phénomène extrêmement répandu (...). Je trouve ça bien qu’on en parle aujourd’hui".

L’expert souligne que près d’une femme sur deux ne ressent pas toujours de désirs sexuels : "Nombre d’entre elles acceptent des rapports sexuels non voulus au lieu de dire non. Même si elles disent oui à leur partenaire pour ne pas avoir de disputes, de conflits ou de tensions, elles se forcent".

"Les rapports non consentis sont extrêmement répandus et je pense que ça devrait cesser. J’encourage toujours les gens à exprimer leur non-envie", insiste-t-il.