À seulement 12 ans, Louise est actrice dans un film d'Elie Semoun: "Je me mets vraiment dans la peau du personnage"

Alors que certains enfants rêvent d'être acteur quand ils seront plus grands, Louise, 12 ans, l'est déjà. Pour son premier film, elle joue l'un des rôles principaux du 5e volet de Ducobu. Pour cette première expérience, Louise joue aux côtés d'Elie Semoun, qui réalise le film. Très studieuse, Louise suit les conseils du réalisateur : "Je relis les textes un petit peu et après, je me mets vraiment dans la peau du personnage, je me concentre, il faut vraiment que je sois prête pour le « action »".

Pour cette scène, la jeune fille, qui campe le rôle de Léonie Gratin, doit jouer les premières de classe. "Un peu tête à claques", lui demande Elie Semoun. Très vite, Louise se rattrape et exécute à la perfection Léonie.