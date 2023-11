Deux tiers des Belges ne viennent plus au cimetière: cette tradition est-elle abandonnée par les jeunes?

Deux tiers des Belges ne se rendent plus au cimetière. C'est ce que révèle une enquête d'un spécialiste funéraire. Cette tradition vit-elle toujours chez les plus jeunes?

Au cimetière de Robermont, à Liège, il n'y a pas grand monde entre les tombes ce matin. Les jeunes sont encore moins nombreux. Ceux que nous croisons viennent avec leurs parents. "C'est pas spécialement la chose la plus chouette à faire", admet Lucie, 19 ans. Adrien, 17 ans, avoue qu'il ne viendrait pas sans sa famille: "Je n'y penserais pas, non".

En-dehors de l'enceinte du cimetière, il y a beaucoup de jeunes qui n'y pensent même pas. Angelina, 19 ans, nous confie : "Je ne savais pas du tout que c'était la Toussaint aujourd'hui... Enfin, si, mais ça m'est sorti de la tête", réctifie-t-elle. La jeune femme retient plutôt autre chose : "On aime plus faire la fête avec Halloween"

Olivier, 25 ans, lui non plus, n'a pas l'habitude d'aller se recueillir au cimetière : "Ce n'est pas l'endroit le plus sexy de la ville, on va dire. Maintenant, les morts, ils sont dans nos cœurs".

Les jeunes rencontrés nous expliquent que leur faible taux de présence n'est pas toujours synonyme d'indifférence. "Poster sur les réseaux quand quelqu'un de cher est parti, c'est aussi une façon d'honorer les morts et de se souvenir d'eux", nous explique Myriam, 26 ans.