Indexation des loyers, taux d'intérêt, "Plan Grand Froid": tout ce qui change ce 1er novembre

Depuis octobre 2022, seuls les loyers des logements affichant un certificat PEB A, B ou C pouvaient être indexés totalement, les autres PEB imposant une indexation limitée ou carrément interdite (pour les PEB F et G). Cette mesure prend fin le 1er novembre en raison d'un retour aux indices énergétiques normaux.

Les deux comptes d'épargne permettent de bénéficier de l'exonération du précompte mobilier (15%) jusqu'à 980 euros d'intérêts/an si le compte est ouvert à un seul nom et jusqu'à 1.960 euros pour ceux ouverts au nom de deux personnes mariées ou de deux cohabitants légaux.

Le "Plan Grand Froid" activé

Destiné à offrir un accueil aux personnes en grande difficulté, le "Plan Grand Froid" est activé en Wallonie dès ce mercredi 1er novembre et jusqu'au 31 mars prochain inclus. L'initiative vise à assurer un "accueil inconditionnel et permanent" 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 aux personnes sans abri ou très précarisées.

Les opérateurs de terrain de cette opération sont coordonnés par sept relais sociaux urbains établis à Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers.

Pour lutter contre le sans-abrisme, le gouvernement wallon a décidé de mobiliser des moyens complémentaires. Une enveloppe de 34 millions d'euros a ainsi été réservée pour des projets pilotes de solutions innovantes de logement et d'accompagnement des personnes précarisées.

Par ailleurs, des moyens additionnels à hauteur de 3,6 millions d'euros ont été dégagés pour renforcer le dispositif wallon des abris de nuit.

"Ce sont des moyens structurels qui permettront un accueil encore plus professionnel et spécifique aux problématiques des personnes et ce, tout au long de l'année. Ils permettront l'engagement de personnel et l'organisation de formations plus spécifiquement pour l'accompagnement des femmes, des personnes consommatrices ou dépendantes et la gestion des violences", selon un communiqué de la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale (PS).