Info trafic: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

06h27

Cela s'annonce très calme ce matin sur les routes

Seuls les ralentissements habituels sont à signaler autour de Bruxelles. C'est à l'approche des 2 chantiers du ring intérieur.

Le premier, celui du viaduc de Vilvorde vous ralenti actuellement 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen, direction Zaventem. Et le 2ème chantier, celui de Léonard, vous fait perdre 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, en direction de Waterloo.