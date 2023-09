SUV, monospace, véhicules électriques: à quoi devrait ressembler la nouvelle taxe de mise en circulation en Wallonie?

Ce mercredi après-midi, la taxe de mise en circulation sera présentée et défendue devant le Parlement wallon. Son plus grand défenseur, Philippe Henry était l'invité du Bel RTL matin de ce 6 septembre.

Une taxe à l'achat

On parle bien ici d'une nouvelle taxe, qui s'ajoute à l'actuelle taxe de circulation à laquelle "on ne touchera pas sous cette législature", assure Philippe Henry. Concrètement, cela signifie que "quand on achètera un nouveau véhicule, à partir de 2025, il y aura une prise en compte de la masse et de l'impact C02".

"C'est au moment où on achète un véhicule qu'on impacte le plus le marché des véhicules puisque le véhicule va rester en circulation pendant des années et c'est très important de choisir le véhicule le plus écologique possible", explique Philippe Henry au micro de Bel RTL matin.