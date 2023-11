Tous les Belges éliminés en simple à Düsseldorf

Cedric Nuytinck (WTT 113) n'a mis que trois sets (11-4, 11-8, 11-5) pour écarter l'Italien Niagol Stoyanov (WTT 121) au premier tour. Le gaucher gantois de 30 ans s'est ensuite heurté au Japonais Maharu Yoshimura (WTT 62) qui a gagné en quatre manches : 11-7, 8-11, 11-7, 11-9.

Le Thimistérien-Clermontois Florent Lambiet (WTT 128), 27 ans, n'a rien pu faire face à l'Égyptien Youssef Abdel-Aziz (WTT 138) et s'est incliné dès le premier tour 11-8, 12-10, 11-7.

Dans le tableau du double messieurs, Allegro et Lambiet ont été éliminés au premier tour (huitièmes de finale) par les Allemands Ricardo Walther/Cedric Meissner en cinq sets: 2-11, 11-7, 1-11, 12-10 et 11-6. En revanche, Nuytinck/Dyjas ont rejoint le 2e tour aux dépens des Égyptiens Youssef Abdel-Aziz/Mohamed El Beiali 11-3, 11-7, 9-11 et 11-9. Les Chinois Dingshuo Liu et Wei Cao seront leurs adversaires pour une place en demi-finales.