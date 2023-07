"Travailler plus pour gagner moins": les pilotes Ryanair enragent, se mettent en grève et font chuter les revenus de l'aéroport de Charleroi

"Il y a eu un accord pendant la période Covid où c'était difficile pour les compagnies aériennes avec des négociations très difficiles. Mais nous avions un accord pour baisser les salaires de 20% de façon temporaire. Le problème, c'est qu'au moment de restauration, Ryanair a restauré les salaires de 2019, mais sans les indexations. Donc, aujourd'hui, nous sommes payés moins 20 % environ comparé à ce que nous devrions être payés. Je pense qu'il est assez simple de comprendre que Ryanair abuse de la situation et que le respect du droit belge et des accords est quand même la moindre des choses, dans une compagnie qui se respecte", dénonce Kévin Cam, commandant de bord chez Ryanair.

"En refusant de leur remettre le salaire d'avant-crise, indexé bien sûr et en leur demdnant de voler plus, c'est leur demander de travailler plus pour gagner moins. Et ça, ça ne passe pas, surtout dans une entreprise qui annonce faire plus de bénéfices que prévu", regrette de son côté Didier Lebb, Secrétaire permanent CNE.

Pour les passagers qui se rendent à l'aéroport malgré l'annulation, l'aéroport a pris certaines dispositions. "Même si les annulations ont été réalisées 48h auparavant, un petit nombre de personnes se sont présentées à l'aéroport. On prévoit toujours une salle de réserve, avec des lits, de la nourriture et des boissons pour permettre à des passagers de rester sur place", nous confirme Hervé Fransens, le secrétaire général de l'aéroport de Charleroi.