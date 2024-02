Trois nouveaux centres de prise en charge des violences sexuelles ont vu le jour: "Les problèmes familiaux nous amènent beaucoup de victimes"

Des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes... Tous arrivent dans ce nouveau centre de Liège après une agression sexuelle. La démarche n'est pas facile et elle impliquera peut-être d'autres actes intrusifs, même s'ils sont médicaux. 24 heures sur 24, une infirmière est en première ligne avec une priorité : mettre la victime en confiance.

"On les place dans un salon pour être plus à l'aise", explique Evelyne Eloye, infirmière légiste. "Là, on explique toutes les étapes et on s'adapte aux demandes de la personne". Le centre liégeois de prise en charge des violences sexuelles a été créé il y a six ans : la première année, 243 victimes ont poussé la porte tandis qu'en 2023, le nombre montait à 554, des femmes dans 90% des cas.