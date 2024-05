Inondations: comment éviter les coulées de boue venues des terres agricoles?

Dans la famille de François-Xavier, on est agriculteur depuis trois générations. Les inondations et les crues, on connaît. La dernière date de l'été 2022. "Et là, c'est le torrent d'eau qui est arrivé en direct sur le village et sur la route. Et ça, c'est inarrêtable", se remémore-t-il.

Pas facile de lutter contre les coulées de boue. Des bassins d'orage aident parfois, mais ne suffisent pas. Même planter des haies qui peuvent retenir les terres reste compliqué lorsque l'on est agriculteur. "On cultive des terres qu'on a échangées entre nous. Et donc, on a la propriété de ce qu'on cultive, mais pas nécessairement à l'endroit physique où on travaille. Et donc, planter une haie sur la parcelle d'un autre agriculteur, ça c'est très compliqué dans notre cas", explique François-Xavier.