Un A400M a ramené une centaine de Belges et Européens d'Israël à Melsbroek: "On est soulagé", confie Catherine

L'avion A400M transportant 92 Belges et ayants droit, ainsi que 13 Européens, a atterri dimanche à 18h27 à l'aéroport militaire de Melsbroek, ont annoncé le SPF Affaires Étrangères et la Défense. Il s'agit de ressortissants belges présents en Israël et qui s'étaient enregistrés sur la plateforme Travellers Online. L'avion s'était envolé samedi matin vers Larnaca (Chypre) avant de redécoller le lendemain, en début d'après-midi, à destination de Tel Aviv (Israël). "Il était important pour le Gouvernement de fournir aux Belges bloqués et inscrits sur Travellers Online une offre aérienne complémentaire aux vols commerciaux afin de faciliter leur retour à la maison. La Belgique est le premier pays à avoir activé le mécanisme de solidarité européen, nous avons ainsi également ramené 13 citoyens européens à bord du vol", s'est félicitée la ministre fédérale des Affaires étrangères Hadja Lahbib, citée dans un communiqué.

Le Premier ministre Alexander De Croo a, lui, indiqué que la Belgique affréterait des vols supplémentaires si nécessaire et si certains Belges ne pouvaient pas revenir via un vol commercial. C'est horrible ce qui s'est passé Le vol a été organisé plus d'une semaine après l'offensive du Hamas contre Israël. Ce dimanche soir, nous avons pu recueillir les témoignages de certains de ces Belges rentrés à la maison. "On est soulagé. On a vécu des choses très intenses. C'est horrible ce qui s'est passé. Mais voilà, nous on est en sécurité. Malheureusement pour les gens là-bas, ils sont dans une autre situation", nous a confié Catherine.

"Ça fait du bien après tout ce stress et toute cette inquiétude. […] Ça se passe très mal car il y a énormément de personnes qui ont été touchées, directement ou indirectement. Nous avons tous un membre de la famille qui connaît quelqu'un ou qui a été directement touché", explique Patrick. "On était là-bas pour les fêtes. La fête est finie et la guerre commence", ajoute une autre dame néerlandophone. Et les Belges à Gaza?

Selon la ministre belge des Affaires étrangères, 125 Belges ou ayant droits se trouvent dans la Bande de Gaza. Les points de passage entre Gaza et Israël sont fermés, de même que celui entre la Bande de Gaza et l'Égypte. La Belgique recherche une solution pour ses ressortissants, "mais pour l'instant c'est très difficile". "Nous sommes en discussion avec les autorités égyptiennes, car comme vous le savez, pour l'instant la seule voie de passage, c'est le terminal de Rafah, et il est fermé. Donc la frontière est fermée. Aucun ressortissant étranger quel qu'il soit ne peut passer [...] La seule voie possible, c'est par l'Egypte, et elle est fermée", nous a précisé Hadja Lahbib. "Nous examinons avec les États-Unis si nous pouvons rapatrier en Belgique des personnes via Rafah, dans le sud de la Bande de Gaza", a indiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, dimanche sur VTM Nieuws. S'il devait y avoir des réfugiés sortant de la bande de Gaza, ils devraient d'abord être hébergés dans la région, a ajouté le vice-Premier ministre Open Vld, interrogé sur d'éventuels mouvements migratoires. "Il y a dans la région suffisamment de pays prospères, c'est à eux de faire le travail", a-t-il lancé.