Un accident signalé à hauteur de Ruisbroek: voici l'état des routes ce vendredi

08h59 Un accident à hauteur de Ruisbroek Un accident est signalé en bande de droite sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Ruisbroek. Vous ralentissez 6 minutes en direction de Halle. Sur le ring intérieur, toujours 20 minutes de perdues entre Strombeek-Bever et Machelen puis 15 minutes avant le rétrécissement au niveau des 4 Bras de Tervuren. On terminera pas vous informer sur le fait que suite à un événement se déroulant ce weekend (Le Listen Festival) quelques tunnels bruxellois seront fermés à la circulation entre samedi 23h et dimanche 12h : Le Tunnel Louise direction midi et Basilique, Le Tunnel Stéphanie direction Centre et la Cambre, Le Tunnel Porte de Hal direction Basilique, Le Tunnel Porte de Namur direction midi et Basilique.

08h36 Les files les plus importantes sur le ring intérieur Pas d'évolution au niveau du trafic avec les files les plus importantes toujours sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren avec 20 minutes à ralentir. 10 minutes sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles. Cela nous permet de vous signaler que demain se mettra en place la deuxième phase du chantier de réfection des revêtements sur l'E411 de Verlaine à Transinne. Du 3 avril au 30 avril, les travaux se concentreront entre les sorties 26 "Verlaine" et 25 "Libramont-Chevigny" La circulation s'effectuera sur une voie dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h.



08h09 Un début de journée "facile" Un début de journée facile sur nos routes avec seulement 98 km de files cumulées sur notre réseau routier. Pas beaucoup d'évolution avec toujours et encore 15 minutes sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 10 minutes également sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Sur l'E411, 5 minutes de perdues entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard et 7 minutes de perdues dans les travaux entre l'Aire d'Ostin et d'Aische-en-Refail. Un pneu est signalé en bande de gauche sur l'E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Marchovelette en direction de Liège. A Bruxelles, on signale un véhicule en panne en bande de droite dans le Tunnel Rogier en direction du midi.



07h35 Des files assez raisonnables Un début de journée facile sur nos routes avec seulement 98 km de files cumulées sur notre réseau routier. Pas beaucoup d'évolution avec toujours et encore 15 minutes sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 10 minutes également sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Sur l'E411, 5 minutes de perdues entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard et 7 minutes de perdues dans les travaux entre l'Aire d'Ostin et d'Aische-en-Refail. Un pneu est signalé en bande de gauche sur l'E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Marchovelette en direction de Liège. A Bruxelles, on signale un véhicule en panne en bande de droite dans le Tunnel Rogier en direction du midi.

07h08 Des files "habituelles" Pour l'instant ce sont uniquement les files "habituelles" à signaler - Pas d'incidents sur nos routes. 10 minutes sur 3 km sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Tervuren et 7 minutes plus au nord entre Strombeek-Bever et Machelen en direction de Zaventem. Dans l'autre sens, en extérieur, aussi quelques coups de frein entre Strombeek-Bever et Wemmel (+ 2 min) puis entre Dilbeek et Neerpede (+4 min) 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre le Parking d'Everberg et Woluwé-Saint-Etienne 6 minutes sur l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles à Halle. Les premières files aussi mais encore légères sur l'E411 entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard (+2 min)



06h34 Des ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles C'est bien évidemment le ring intérieur de Bruxelles qui est le seul endroit où vous rencontrerez des ralentissements ce matin. Tout d'abord avant le rétrécissement à Tervuren, vous ralentissez déjà 1/4 d'heure de Wezembeek-Oppem à Tervuren. Toujours sur ce ring intérieur, vous ralentissez aussi 5 minutes également entre Grimbergen et Machelen.