Un client ne se présente pas à son rendez-vous? Voici la solution trouvée par un salon de coiffure

Les indépendants sont de plus en plus confrontés à des clients qui prennent un rendez-vous mais qui ne l'honorent pas. C'est notamment le cas dans les salons de coiffure, où le phénomène prend encore plus d'ampleur pendant les fêtes. Dans le salon de Sylvia Maréchal, 3 ou 4 personnes ne se présentent pas à leur rendez-vous chaque semaine, ce qui représente une perte sèche pour le salon. "J'ai beaucoup de personnel qui reste donc à ne rien faire. Parfois on doit refuser d'autres clients alors qu'on aurait pu avoir de la place", déplore la gérante.

Un autre salon de coiffure a trouvé une solution pour pallier ces pertes: l'installation d'une application qui conserve les données bancaires des clients lorsqu'ils prennent rendez-vous en ligne. S'ils ne viennent pas, ils devront quand même payer. "La cliente doit introduire sa carte et accepter les conditions d'annulation. Si celle-ci intervient plus de 48 heures avant le rendez-vous, 75% de la somme est à régler, si c'est entre 48 et 24 heures, c'est 100% de la somme", explique Amandine De Groote, la gérante du salon.