Un nouveau quartier va voir le jour à Ixelles: il sera chauffé par une pompe à chaleur géante

Un chantier est en cours actuellement à Ixelles en région bruxelloise, le chantier du plus grand réseau de chaleur urbaine, une pompe à chaleur géante qui pourra chauffer des bâtiments universitaires, 460 logements étudiants et une centaine de logements familiaux, via une seule source de production de chaleur.

Sur le plus grand terrain géothermique du chantier, se trouvent 90 sondes qui vont alimenter en eau chaude et en chauffage l'entièreté des bâtiments qui se trouvent sur 4 hectares et le tout de manière entièrement décarbonée.