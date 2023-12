Un nouveau centre de soins pour la faune sauvage bientôt installé à Ixelles

Ce centre s'implantera sur le boulevard du Triomphe à Ixelles, sur un site de près de 5.000 m², non loin de la Forêt de Soignes, un atout "pour la remise en liberté des animaux soignés", précise le cabinet d'Alain Maron. Le gouvernement bruxellois a marqué son accord pour l'achat de ce terrain. L'agence régionale Bruxelles Environnement lancera pour sa part, dans les prochains mois, un marché de concessions pour la construction du centre et sa gestion future.

"Comptant les procédures de permis d'urbanisme et d'environnement, la procédure de marché public et le temps des travaux, on peut estimer que le nouveau centre sera pleinement actif en 2028 au plus tard", indique Alain Maron par voie de communiqué.