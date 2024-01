Un pic de consommation d’électricité est attendu fin de semaine: la production sera-t-elle suffisante?

Jean Fassiaux, le porte-parole d’Elia, parle d’une consommation assez élevée mais qui n’est pas exceptionnelle pour cette période de l’année : "C’est en hiver, quand il fait très froid et sombre, qu’on voit apparaître les pics de consommation les plus importants en Belgique. On sera cette semaine aux alentours de 12,5 GW, mais on a déjà connu par le passé des pics de consommation qui vont jusque 13, 13,5, presque 14 GW. On le voit, même si la consommation sera élevée dans les prochains jours, elle n’atteint pas les pics qu’on a connu les dernières années".

Cette consommation plus importante s’explique en partie par cette nouvelle offensive hivernale, mais pas seulement : "Quand il fait très froid, généralement la consommation en électricité a tendance à être assez élevée. Et si on ajoute à cela une période de reprise, on a eu les congés, on voit que l’activité industrielle et l’activité économique globale reprennent cette semaine, la somme de ces deux éléments donne une consommation qui va être fort élevée durant les prochains jours".

Des risques pour l’approvisionnement ?