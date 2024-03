Un sanglier se promène depuis une semaine dans le quartier du Laveu à Liège: "Si vous l'apercevez, ne l'approchez sous aucun prétexte"

Cela fait une semaine qu'un gros sanglier mâle s'est installé dans le parc Comhaire, dans le quartier Laveu. La nuit tombée, il sort des buissons pour se promener dans les rues. Une promenade, qui n'est pas sans danger pour les riverains qui pourraient croiser sa route. La police de Liège et BE-Alert appellent à la prudence.

Du côté des riverains, c'est l'inquiétude. Plus question de promener ses chiens ou de faire jouer ses enfants dans le parc. La nuit, plusieurs habitants aperçoivent régulièrement le sanglier déambuler dans les rues ou les jardins à la recherche de nourriture.

La ville de Liège appelle à la prudence

Contactée par nos collègues de Sudinfo, la ville de Liège dit vouloir prendre le problème au sérieux : "C'est tout de même un gros animal. Quand il se sent acculé ou en danger, il peut charger. C'est pourquoi, si vous l'apercevez, ne l'approchez sous aucun prétexte, ne tentez pas de le bloquer ou de l'attraper et contactez sans délai le 101" explique Marc Minet, chargé de la sécurité au cabinet du bourgmestre.

Une réunion va prochainement avoir lieu avec la Division Nature et Forêts pour préparer une descente sur les lieux : "L'idée est d'abord de pouvoir l'endormir et l'attraper vivant, mais si ce n'est pas possible, il faudra l'abattre. C'est pourquoi la police passera d'abord dans les rues du quartier pour demander aux habitants de rester chez eux, le temps de l'opération."