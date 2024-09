Grève à Charleroi: pouvez-vous être remboursé si votre vol est annulé?

La situation peut être différente si la grève ne concerne que le personnel de votre compagnie. Dans ce cas-là, la compagnie doit, en plus de vous rembourser, vous indemniser. Ce n'est donc pas le cas pour cette fois-ci.

Assurance annulation ?

Malheureusement, l'assurance annulation de votre ticket (pour autant que vous en ayez pris une) ne devrait pas intervenir dans ce cas. Elle est prévue pour les cas où l'annulation vient du client pour des causes comme une maladie ou un accident qui vous empêche de prendre votre vol.

Si, en plus de votre vol, vous devez gérer l'annulation d'autres locations (voiture, hotel, etc.) il faut contacter vos prestataires et régler la situation au cas par cas en espérant trouver une solution.