Protection des animaux: voici les trois meilleures communes wallonnes, bruxelloises et flamandes, selon Gaia

L'aspect du respect des animaux prend une place toujours plus importante ces dernières années. Le groupe d'action dans l'intérêt des animaux (GAIA) a publié un rapport à un mois des élections communales. Il rapporte quelles sont les meilleurs élèves dans cette matière.

Braine-le-Comte, Ixelles et Louvain sont considérées comme les communes wallonne, bruxelloise et flamande les plus respectueuses des animaux, selon une enquête de Gaia dont les résultats ont été publiés vendredi, à un mois des élections communales. Dans certaines communes, des actions en la matière se font cependant encore attendre, regrette l'association de défense des animaux.

En 2018, la Wallonie comptait 170 échevins du Bien-être animal. Un nombre passé, selon les calculs de Gaia, à 242 aujourd'hui, sur un total de 262 villes et communes (+42%). En Région bruxelloise, 18 des 19 communes disposent d'un échevin dédié à cette thématique.