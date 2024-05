Une chaussée inondée sur la E40, des files sur le ring en direction de Zaventem: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

07h13

Une chaussée inondée sur la E40

On signale une chaussée inondée sur la E40 Gand-Bruxelles à hauteur de Ternat en direction de Bruxelles.

Quelques ralentissements sont d'ailleurs constatés entre Alost et Ternat vers Bruxelles (+10 min)

A Bruxelles, les files sur le ring en direction de Zaventem : entre Grand-Bigard et Jette (+3 min) et ensuite entre Strombeek-Bever et Machelen (+10 min). Plus loin, 10 minutes à ralentir entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

Dans l'autre sens, vers Grand-Bigard, quelques légères files entre Strombeek-Bever et Wemmel (+5min)

Si vous venez de Namur, vous ajoutez 7 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard.

10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.

On rappelle aussi cet accident non encore dégagé en bande de gauche sur cette E429 en direction de la France à hauteur de Mourcourt.