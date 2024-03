Une libération de Dutroux est-elle possible ? "Si une personne ne remplit pas les conditions, elle ne sera jamais libérée", analyse Philippe Morandini

Philippe Morandini était l'invité du RTL Info Signatures de ce mercredi 6 mars. Il est aujourd'hui le premier président de la cour d'appel de Mons, mais avant cela, il était magistrat de presse pendant le procès Dutroux, il y a maintenant 20 ans.

L'ancien magistrat est d'abord revenu sur les 4 mois du procès durant lesquels il a pu jauger l'homme et l'impression qu'il lui a laissé. "L'impression d'un homme isolé, dans son box, et qui cherchait avant toute chose à avoir la lumière sur sa personne au mépris de la souffrance des victimes et des proches qui étaient présents au procès (...)", explique-t-il.