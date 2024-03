Une mesure discriminatoire? Cette règle qui révolte les familles d'enfants déficients pourrait changer dans les prochaines semaines

"J'ai des parents qui arrivent, qui font passer un test de QI à leur enfant et qui reviennent avec un test qui n'est malheureusement pas assez élevé et on ne peut pas aider les enfants, car les parents n'ont pas les moyens", rapporte la logopède Justine Puits.

"Les parents qui ont les moyens financiers, vont pouvoir faire bénéficier à leur enfant d'un suivi logopédique, tandis que ceux qui n'ont pas les moyens ne viendront pas", témoigne Jody Dubois, elle aussi logopède.

Parmi les clients dont les deux spécialistes s'occupent, certains sont atteints d'autisme, de bégaiement ou de trisomie. Les priver de séances logopédiques, faute de remboursement, est, selon elles, discriminatoire.