Une nouvelle règle entre en vigueur le 1er janvier pour les contrats d'énergie: voici en quoi elle consiste

L'un des changements de ce 1er janvier concerne les règles en matière de vente de contrats d'énergie dits 'en porte à porte', c'est-à-dire à domicile. La plus importante de ces nouvelles règles, c'est une réflexion de trois jours. "Ça peut paraître un peu anecdotique trois jours, mais c'est important", commence Jean-Philippe Ducart. "Vous ne signez rien, et vous avez la possibilité, pendant trois jours, de réfléchir au bien fondé de l'offre et de voir si elle est correcte et de comparer surtout", justifie l'invité. "En démarchage à domicile, c'est pas souvent la formule la plus avantageuse qu'on vous propose", rappelle Jean-Philippe Ducart.

Avant ce changement, une protection existait déjà: celle du délai de rétractation, d'une durée de 15 jours. Il permettait de casser un contrat. Le délai de réflexion avant de signer est un bouclier en plus. Un bouclier nécessaire car certaines personnes ont perdu de l'argent suite à des techniques de démarchage à domicile. "Ce délai de trois jours, c'est une mesure supplémentaire, plus protectrice du consommateur, qui ne nous convient pas totalement, mais qui fait office de compromis pour protéger les consommateurs contre un démarchage intempestif", se réjouit le porte-parole.