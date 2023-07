Une vague de chaleur va traverser l'Europe: des températures records attendues dans les prochains jours

Chez nous, même si on ne sera pas confronté à de fortes chaleurs cette semaine, on assiste quand même à des canicules de plus en plus chaudes, des orages de plus en plus violents et des grêlons de plus en plus gros. Exemple encore le 11 juillet dernier, en France, avec une alerte maximale de niveau 5. Ce n'était plus arrivé depuis juin 2014.

En Belgique, aussi, on fait face à un climat très changeant qui peut passer du soleil à des pluies diluviennes. "Le réchauffement climatique est en train de jouer vraiment sur tout notre climat. On est en train de passer d'un climat ancien à un nouveau climat", estime Sébastien Doutreloup, climatologue à l'Université de Liège. "Le climat est en train de changer, on ressent ça dans les statistiques depuis 2015 plus ou moins", ajoute-t-il.

Des orages plus intenses, plus de grêlons

Ce nouveau climat va avoir pour conséquence d'accentuer les intempéries. "Les orages pourront devenir plus intenses, voire avoir plus de grêlons, par exemple", avertit le climatologue. "On se dirige et, en fait, on a déjà mis les pieds dedans, vers de plus fortes stagnations d'un même type de temps. Comme par exemple les sécheresses, les canicules. Et tous ces types de temps commencent, depuis 2015, à s'accélérer, à devenir plus précoces et plus intenses aussi. Et donc, en ça, effectivement, on voit que le climat est déjà en train de changer."

Au niveau des précipitations, on en aura plus en automne et en hiver. Mais moins en été. Par contre, en été, elles seront beaucoup plus intenses et c’est donc pour ça que l’été va être plus instable.