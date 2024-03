Vérifiez vos sacs de course: Colruyt rappelle plusieurs produits en raison d'une présence possible de particules métalliques

Sont donc concernés par la mesure, les paninis précuits 4 pièces 240 grammes avec comme date de durabilité minimale (DDM) les 23/04, 24/04 et 01/05/2024. Les produits incriminés portent les numéros de lot B059DA, B060DA et B067DA et ont été vendus entre le 05/03 et le 22/03/2024 inclus.

Colruyt Group rappelle des paninis et des petits pains multicéréales Boni Selection en raison de la présence possible de particules métalliques, indique samedi la chaîne de supermarchés dans un communiqué.

Autre produit rappelé: les petits pains multicéréales précuits 8 pièces 360 grammes ayant comme date de durabilité minimale (DDM) les 25/04 et 26/04/2024. Les aliments concernés portent les numéros de lot B060DA et B061DA et ont été vendus du 07/3 au 22/3/2024 inclus.

Les clients qui ont acheté ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés. Les produits concernés ont entretemps été retirés des rayons des magasins Colruyt et Okay.