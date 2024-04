Visé battu à domicile par Pelt, tout profit pour Bocholt

Bocholt a fait la bonne affaire samedi lors de la 2e journée des playoffs pour le titre de champion de Belgique de handball, opposant es six clubs belges actifs en Bene-League. Bochot, champion sortant, a pris le dessus sur Hubo Handball 26-30.

Dans le même temps, Visé s'est incliné sur le fil 25-26 contre Pelt qui malgré une prestation en dents de scie a bénéficié cette fois du facteur chance face aux vainqueurs de la Coupe et de la Bene-League. Les Liégeois ont, tout comme la semaine dernière, peiné dans le jeu et payent cash les errements défensifs et offensifs.

Grâce au match nul 34-34 contre Eupen, Izegem ouvre son compteur points dans ce mini-championnat. Les Flandriens ont laissé voir de bonnes choses face à des germanophones peu inspirés . Grâce à ce point glané, Izegem quitte pour la première fois de la saison la lanterne rouge d'une compétition.