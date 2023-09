Voici combien de voitures possèdent les Belges et dans quelle commune les ménages en ont le plus

Saint-Josse et Lasne aux extrémités



Au niveau communal, Saint-Josse-ten-Noode reste la commune au nombre moyen de voitures par ménage le plus bas avec 0,33 voiture par ménage tandis que Lasne reste la commune où ce chiffre est le plus élevé avec 1,69 voiture par ménage. Ces deux valeurs ont respectivement diminué de 3% et augmenté d’un pour cent depuis 2021. Le nombre de voitures par ménage continue donc d’évoluer très lentement d’une année à l’autre.