Voici le seul cimetière entièrement dédié aux animaux en Belgique: "Dans un cercueil, c'est 550€"

Trois fois par semaine, Rosa et Henri viennent se recueillir sur la tombe de Chanelle, leur chat euthanasié à 14 ans pour abréger les souffrances de la maladie. Deux ans après sa disparition, le couple s'en remet toujours difficilement. "Il faut que je la voie, pour moi, elle est toujours telle qu'on l'a enterrée." Rosa et Henri ont eu plusieurs animaux de compagnie dans leur vie mais c'est la première fois qu'ils en font enterrer un. "C'est un cimetière comme les humains mais pour les animaux, les tombes sont un peu plus petites sauf quand c'est une tombe pour les cheveux, par exemple", montre Henri. Tout comme pour les humains, pouvoir se recueillir à un endroit déterminé peut aider à faire le deuil et passer un nouveau cap. Pour enterrer les animaux, il existe cinq lieux en Belgique. Celui de Liège leur est totalement dédié et il est le seul où l'on trouve des tombes, des stèles, des épitaphes (écritures sur la tombe)...

Dans le cimetière de Liège, on trouve 2000 animaux, et tout type de résidents. Ici, on trouve surtout des chiens et des chats mais on trouve aussi des espèces plus surprenantes…. Comme Pickwick la poule, encore des équidés. "Nous sommes les seuls en Belgique à pouvoir enterrer les chevaux", fit remarquer Cindy Brose, la propriétaire des lieux et fils du fondateur. "A Paris, ils mettent juste la tête et la queue, mais ici il est entier."



Evidemment avoir une place ici, tout comme les humains, a un prix. "C'est 250€ avec une housse biodégradable", annonce Cindy Brose. "Sinon on peut aussi enterrer dans un cercueil et là c'est 550€, c'est un peu plus cher. Et tous les ans il y a une petite redevance de 45€."

