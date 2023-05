Le prix du gaz n'a jamais été aussi bas en deux ans: pour quelles raisons et est-ce que ça va durer?

Jamais le prix du gaz n'avait été aussi bas depuis deux ans: 30€ le mégawatt/heure sur son marché de référence en Europe. La diminution s'explique notamment par la baisse de consommation de gaz par les ménages, soit -14,5% par rapport à l'hiver précédent. Le constat est similaire dans l'industrie. "La croissance est assez faible. À cause de l'augmentation des taux d'intérêt, on est dans une croissance autour de 1,5%, pas plus. Donc il y a une moins forte demande de la part aussi de l'industrie. Cela fait que […] les prix sont orientés à la baisse", explique Bertrand Candelon, professeur de finance internationale à l'UCLouvain.

En août dernier, en conséquence de la guerre en Ukraine, le prix du gaz était monté jusqu'à 350€ le mégawatt/heure. Entretemps, les sources d'approvisionnement se sont diversifiées, ramenant le calme sur les marchés. "Il faut rester prudent. On est dans une phase où le prix diminue, donc tant mieux. On espère que ça va se répercuter sur nos factures à la fin du mois. Mais il se peut qu'un choc, on ne sait pas, quelque chose qui se passe, recrée une tension. Pas forcément en Russie, mais recrée une tension sur le prix des matières premières. Historiquement, on voit que c'est très volatil", nuance Bertrand Candelon.