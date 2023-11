Voici les 20 mots de passe les plus utilisés cette année en Belgique: ça ne s'arrange pas...

Une nouvelle étude, dévoilée par un gestionnaire de mot de passe, révèle que le mot “admin” est actuellement le mot de passe le plus répandu chez les Belges en 2023. Parmi les 20 mots de passe les plus communs en Belgique, dont la liste est disponible ci-dessous, figurent à la fois les pires choix possibles habituels et certains nouveaux venus. La liste des mots de passe les plus courants à l’échelle mondiale, les listes séparées pour les 35 pays et les 8 types de plateformes étudiés sont disponibles ici si ça vous intéresse de comparer les langues et les cultures !

Pour la Belgique :