Voici les axes les plus embouteillés de Belgique

Vous avez peut-être déjà fait le constat sur la route, le jeudi est le pire jour de la semaine au niveau des embouteillages. C'est surtout, le soir, entre 17 et 18h, que les bouchons sont les plus importants.

Mais quels sont les axes les plus embouteillés ? Ce sont principalement les axes d'entrées et de sorties qui posent le plus de problème. C'est par exemple le cas du Ring de Bruxelles. Les bandes les plus embouteillées sont celles qui permettent de sortir de Bruxelles, en fin de journée.