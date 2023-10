Vous êtes souvent sur la route? Voici le PIRE jour en ce qui concerne les embouteillages

"Le temps moyen de retard par heure de trajet est désormais de 39,78 % sur le coup de 17h00. Concrètement, sur un trajet d’une heure, le conducteur mettra 25 minutes de plus que si le trafic était parfaitement fluide", chiffre Benoît Godart, porte-parole de Vias, chez nos confrères de Sudinfo.

L'institut Vias sort une étude qui se base sur les données GPS de milliers de véhicules : les résultats ont visé à savoir quel était le jour le plus propice aux embouteillages, ainsi que le moment de la journée.

Le matin n'est donc pas le moment le moins fluide, mais il n'est pas loin derrière : à l'heure de pointe matinale (entre 6 et 9h), le retard grimpe à 25.18% pour atteindre 34.95% à 8h.

"Les retards moyens sont plus importants le soir que le matin et culminent à 17h. On voit que le phénomène s’accentue. Il sera intéressant d’avoir les résultats de 2024, d’autant que certaines entreprises veulent désormais voir davantage leur personnel en présentiel", explique Benoît Godart.

Les embouteillages sont donc plus nombreux le soir que le matin. On l'explique notamment dû au télétravail : en effet, de nombreuses personnes débutent désormais leur journée chez elles, avant de venir au travail plus tard. Le soir, d'autres obligations, comme les enfants, obligent à prendre la route.