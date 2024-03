Voici les embarras de circulation autour de Bruxelles ce jeudi matin

Sur le ring intérieur, 30 minutes entre expo et Machelen puis 25 minutes entre Wezembeek-Oppem et Zaventem.

08h09

Quelques zones de ralentissements dans le Hainaut

En région liégeoise, un camion est en panne sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège et ce à hauteur de Milmort en direction d'Aix-La-Chapelle. Il ne provoque pas de files.

Par contre, dans l'autre sens, vers Bruxelles, 15 minutes à ajouter entre l'Aire de Melen et Vottem.

Comme tous les jours, des files sur l'E25 entre Wandre et Bressoux en direction de Liège. (+15 min)

Dans le Hainaut, quelques zones de ralentissements sur l'E19 : 10 minutes entre l'Aire du Bois du Gard et Thieu et 5 minutes entre l'Aire du Roeulx et Houdeng-Goegnies. Files qui se prolongent sur l'E42 entre Houdeng-Goegnies et Bois d'Haine (+ 5min).

Vers Bruxelles, les files sont toujours conséquentes sur l'E40 : 30 minutes de perdues depuis Heverlee sur 13 km. .

De longues files aussi sur le ring extérieur entre Lillois et Groenendaal. Vous ajouterez 30 minutes sur 12 km vers Zaventem.

Sur le ring intérieur de Bruxelles, les files ont diminué et sont passées de 1h à 30 minutes entre Expo et Machelen.

Enfin, on signale à l'instant un accident sur l'E25 Liège-Bastogne-Neufchâteau à hauteur de Bihain. Un seul véhicule est en cause. On signale une situation délicate sur place due à un épais brouillard.