Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck chutent en 19e position

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sont passés de la 14e à la 19e place de la classe 49er à l'issue de la cinquième journée de l'Euro de voile pour les classes 49er, 49erFX et Nacra17 dimanche à Vilamoura au Portugal.

Avec des 13e, 15e et 21e places dans les trois régates du jour, Lefèbvre et Heuninck ont perdu cinq positions au classement pour occuper la 19e place avec 120 points après 12 régates. Les Français Lucas Rual et Emile Amoros occupent la tête avec 68,6 points devant les Polonais Dominik Buksak et Szymon Wierzbicki (69 points) et les Néo-Zélandais Isaac McHardie et William McKenzie (72 points).

En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts sont passées de la 22e à la 24e place avec 156 points après des 9e, 24e et 18e places dans les trois régates de ce dimanche. Après 13 régates, les Norvégiennes Helene Naess et Marie Ronningen sont toujours en tête avec 58 points.