Un nouveau centre du Forem inauguré à Floreffe

Le Forem a inauguré un nouveau centre de formation ce mercredi matin à Floriffoux (Floreffe). Il s'agit d'un espace de 2.000 m² où des formations permanentes seront proposées, principalement dans le secteur de la logistique et de la sécurité.

Ce nouveau centre a une double vocation. D'une part, il propose des formations spécialisées dans les secteurs de la logistique et de la sécurité. D'autre part, il accueille des activités délocalisées pour augmenter la palette de solutions d'insertions socio-professionnelles offerte aux chercheurs d'emplois namurois. "Diversifier l'offre de proximité est essentiel lorsque l'on sait que 45% des chercheurs d'emploi ne disposent ni du CESS ni du permis de conduire", a expliqué mercredi matin Raymonde Yerna, Administratrice générale du Forem.

Dix formations permanentes sont proposées : magasinier, conseiller en prévention, cariste, employé logistique ainsi que des modules courts (entre autres certifications en matière de sécurité-santé-environnement, gestion de stock, signalisation de chantier et service de lutte incendie). "On estime que 800 personnes pourront être formées chaque année et d'après nos statistiques, 80% d'entre elles trouveront un emploi dans la foulée", a précisé Raymonde Yerna.