Encore un peu de pluie avant un temps sec pour plusieurs jours et un mercure qui grimpe

Il y aura à nouveau de la pluie ou des averses, parfois fortes et localement orageuses, samedi après-midi sur le sud-est du pays. Ailleurs, le temps sera sec, à une ondée près sur le centre, prévoit l'Institut royal météorologique. Il fera assez ensoleillé à la côte l'après-midi et les maxima varieront de 18 à 23 degrés. Les jours suivants seront secs et le mercure va grimper jusqu'à 30 voire 31 degrés en milieu de semaine.

Dimanche, la matinée ensoleillée sera suivie d'une nébulosité plus variable. Le temps restera cependant sec et les maxima oscilleront de 19 à localement 25 degrés.

Avant cela, ce soir, il y aura encore quelques pluies ou averses sur le sud-est du pays, mais davantage d'éclaircies ailleurs. Cette nuit, le temps sera sec et souvent peu nuageux sur tout le pays, avec localement un banc de brouillard et des minima de 9 à 15 degrés.

Lundi et mardi, ce temps sec se maintiendra. Il fera généralement ensoleillé et chaud avec des maxima jusqu'à 28 degrés lundi et jusqu'à 31 degrés le lendemain.

Mercredi, le temps devrait devenir plus lourd et possiblement orageux, surtout en fin de journée. Les maxima atteindront jusqu'à 30 degrés.

Le temps sera ensuite plus variable jeudi, avec quelques averses et des maxima compris entre 22 degrés à la mer et 27 degrés en Campine.