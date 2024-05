Décryptage - Pourquoi l'amitié est-elle si importante dans notre vie?

Partager:

Pourquoi l'amitié prend-elle une place aussi importante dans nos vies aujourd'hui? De plus en plus de jeunes, notamment dans la génération Z (personnes nées entre 1997 et 2010), semblent privilégier les relations amicales aux relations amoureuses. Sans doute parce qu'il s'agit de la première génération à grandir avec des princesses Disney sans prince charmant. Durant des années, nous avons été bercés par des histoires d'amour et des contes de fées qui valorisent le romantique et l'amour éternel. De même, le divorce n'a pas toujours été bien perçu au sein de notre société. Mais petit à petit, les tendances sont en train de se renverser. En tout cas, chez nous. "Des parents qui sont toujours ensemble, ça devient de moins en moins la norme. La norme, c'est plus de séparations qu'avant", note David Vandenbosch, psychologue.

"Cela implique aussi de vivre avec des familles recomposées. On avait tendance à idéaliser les couples de parents, et les couples non-parents n'étaient pas idéalisés. Cela a une incidence sur la perception de ce que peut être le couple. Ça influence la vision de l'amour. Quand on regarde les séries actuelles, les choses sont aussi plus nuancées. Avant, les choses étaient davantage binaires, avec les gentils et les méchants. Aujourd'hui, c'est moins romancé", poursuit-il. Un soutien, un accompagnement et un renfort Les modèles sont donc en train de changer et les relations d'amitié apporteraient davantage que les relations d'amour. "En amitié, on a plus de soutien qu'en amour. On a la fonction de soutien, d'accompagnement, de renforcement... Les personnes qui ont un réseau amical vivent l'amitié comme un soutien. Alors que l'amour est associé à un poids, à des difficultés, à de l'incompréhension. En amitié, on a moins de poids, moins de règles...", analyse David Vandenbosch, sur base de ce qu'il peut observer lors de ses consultations. Le psychologue pointe aussi la notion de confiance qui est fort présente dans l'amitié. "En amour, la confiance peut être abîmée ou mise à mal", note-t-il. C'est aussi un élément que souligne Nathalie Frogneux, philosophe à l'Université catholique de Louvain. "En amitié, on se raconte les choses, on se livre, il y a la notion de confidence, de confiance à l'égard de l'autre, ce qui permet de se confier", explique-t-elle. L'amour est quelque chose de plus complexe. "Il peut y avoir des non-dits", ajoute la philosophe.

Les relations amicales donnent l'impression d'être moins dans le jugement, alors qu'en couple, on veut se présenter sous son meilleur jour. On ne veut pas dévoiler ses "côtés sombres", glisse David Vandenbosch. L'amitié, plus résistante que l'amour? L'amitié est aussi quelque chose qui se construit au fur et à mesure, on retrouve souvent une forme de progression. Contrairement aux relations amoureuses où, bien souvent, c'est "tout feu, tout flamme" avant de s'estomper. "En amour, on a le phénomène d'attraction réciproque, qui arrive en première ligne. Cette attraction passionnée va en quelque sorte gommer les différences, les points qui éloignent les individus, les défauts... Puis, petit à petit, le cerveau va redescendre et va mettre en évidence des éléments contraires, des dissensions alors que l'amitié n'est pas liée à ce désordre." Pour la philosophe Nathalie Frogneux, "les relations sont plus résistantes en amitié, car elles se construisent", nous dit-elle. "On ne peut pas tomber en amitié comme on tombe amoureux. Il y a une forme de solidité, les amitiés peuvent durer très longtemps, ce sont des relations plus durables que l'amour passionnel et fusionnel." Il y a le fait d'être valorisé, il y a du respect et de la reconnaissance entre les individus.