Décryptage - Agustin a payé pour les crimes de son frère dimanche à Schaerbeek: qu'est-ce que la loi du Kanun?

Le parquet bruxellois ne communique rien en ce qui concerne le mobile de cette altercation. Mais de notre côté, nous avons mené notre enquête et un journaliste criminel en Albanie a même pris contact avec notre rédaction pour tenter d'avoir plus d'informations. Pour lui, il est clair qu'il s'agit d'un règlement de comptes entre familles rivales. "En Albanie, son frère a été condamné pour le meurtre de deux personnes", nous a-t-il confié.

Il paye les actes commis par son frère

Notre source est formelle: la victime de l'attaque à Schaerbeek dimanche s'appelle Agustin Kaza, âgé de 44 ans et originaire d'Albanie. On ne sait pas depuis quand il se trouve en Belgique, ni s'il y séjournait illégalement, mais il avait fait l’objet d’un signalement par le passé pour appartenance à une organisation criminelle, ne s’était plus fait connaître des autorités belges depuis plus de 5 ans.

Dimanche, il aurait été visé par ces coups de feu par vengeance pour les actes commis par son frère 26 ans auparavant. "Selon les informations auxquelles nous avons accès ici en Albanie, Agustin Kaza est lié à Martin Kaza. Ils sont frères", nous indique le journaliste spécialisé dans les faits criminels. "Nous tenons ces informations de nos sources au sein de la police albanaise. Mais les autorités n'ont pas encore fait de déclaration officielle", poursuit notre interlocuteur.

Martin Kaza a été condamné pour le meurtre de deux frères, Dod et Augustin Gjini, le 3 juillet 1997 à Mirdita, une ville au nord de l'Albanie. "À l'époque, on a dit que le meurtre avait été commis par vengeance. En effet, en 1994, dans la ville de Rrëshen, Ndue Kaza, frère de Martin et Agustin Kaza, a été tué", nous explique-t-il.