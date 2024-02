Décryptage - Quel président de parti serait le meilleur Premier ministre? Voici les résultats de notre sondage exclusif

Partager:

Les élections approchent à grands pas: il ne reste plus que 100 jours avant que les Belges ne se rendent aux urnes pour les régionales, les fédérales et les européennes. Ces 6 dernières semaines, les 6 présidents des principaux partis francophones, Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR), Maxime Prévot (Les Engagés), François De Smet (DéFI), Raoul Hedebouw (PTB) et Jean-Marc Nollet (Ecolo), ont dû affronter nos Puncheurs, Martin Buxant et Christophe Deborsu. Mais que pensent les Belges de ces 6 présidents? Voici les résultats de notre sondage exclusif.

Qui ferait un bon Premier ministre ? Et si c'était Paul Magnette (PS) notre prochain Premier minsitre? Pour 30% des Wallons et des Bruxellois, le candidat socialiste endosserait bien ce rôle. Il est aussi le plus connu. Vient ensuite Maxime Prévot (Les Engagés) qui est plutôt plébiscité pour devenir notre Premier ministre avec 19%. Il arrive d'ailleurs ex æquo avec Georges-Louis Bouchez (MR), lui aussi à 19%. 14% des sondés pensent que Raoul Hedebouw (PTB), 5e président le plus connu des Belges, "ferait un bon Premier ministre". Pour Jean-Marc Nollet (Ecolo), quant à lui, c'est 10% des Wallons et des Bruxellois qui pensent qu'il ferait un bon Premier ministre. Et enfin, François De Smet (DéFI), le président francophone le moins bien connu des sondés, avec 9%.

Qui tient le plus ses promesses ? Mais notre sondage s'est aussi intéressé à la crédibilité des présidents de parti: respectent-ils leurs promesses? Encore une fois, c'est le candidat socialiste Paul Magnette qui se démarque avec 27% des Bruxellois et des Wallons qui pensent que c'est un homme de parole. C'est le seul président de parti qui obtient un score au-dessus de 20%. Raoul Hedebouw (PTB) et Georges-Louis Bouchez (MR) sont ex æquo: seulement 19% des sondés pensent qu'ils tiennent leurs promesses. Maxime Prévot (Les Engagés) se situe juste en-dessous avec 18% des Wallons et des Bruxellois qui estiment qu'il tient parole.