Disparition d'Émile en France: "Il a nécessairement été déplacé", réagit le maire de la commune

Le mystère entourant la disparition du petit Émile, âgé de deux ans et demi, continue d'agiter la France. Malgré des semaines de recherches intensives menées dans le hameau du Haut-Vernet, situé dans les Alpes de Haute Provence, l'enfant reste introuvable. Aucune piste n'est écartée par les enquêteurs.

Le maire de la commune est également un proche de la famille du petit Émile. François Balique a exprimé son désir de maintenir l'espoir malgré la situation difficile. "Même s’il y a encore un peu de lumière dans la bougie, on y croit, et on y croira jusqu’au bout", a-t-il déclaré à RTL France.