"Fortes turbulences" sur un vol Londres-Singapour: un mort et 30 blessés

"Nous pouvons confirmer qu'il y a des blessés et un mort à bord du Boeing 777-300ER. Il y avait au total 211 passagers et 18 membres d'équipage" dans l'appareil, a déclaré la compagnie aérienne sur Facebook.

Une personne est morte et plusieurs autres ont été blessées à bord d'un avion de Singapore Airlines qui a connu de "fortes turbulences" pendant son trajet de Londres à Singapour et qui a dû être redirigé mardi vers Bangkok, a annoncé la compagnie.

On sait désormais que 30 personnes ont été transportées à l'hôpital et que 12 d'entre elles ont nécessité un traitement. On ignore néanmoins la gravité de leurs blessures. Un communiqué de l'aéroport indique que le passager décédé est un "étranger", donc non-thaïlandais. On en déduit qu'il s'agit d'un passager et non d'un membre de l'équipage.

L'avion du vol SQ321 a décollé de l'aéroport londonien d'Heathrow et a rencontré de "fortes turbulences" en cours de route, a ajouté Singapore Airlines. Les données de suivi du vol indiquent que l'avion a chuté de plus de 1.800 mètres en seulement cinq minutes au-dessus de la mer d'Andaman. L'incident s'est produit alors que certaines parties de la Thaïlande étaient traversées par des orages en tout début de la saison des pluies.