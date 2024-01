2024 risque de battre le record de chaleur établi en 2023

Les scientifiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) ont même fait un calcul de probabilité : il y a une chance sur trois que 2024 soit plus chaude que 2023, et 99% de chances que 2024 se classe parmi les cinq années les plus chaudes de tous les temps.

Le rapport annuel de l'OMM sur les températures dans le monde -qui compile plusieurs bases de données reconnues- le confirme, 2023 a été "de loin" l'année la plus chaude jamais enregistrée.

La température mondiale moyenne annuelle en 2023 était de 1,45 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels (1850-1900).