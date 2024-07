133.017 km² pour la conservation et la biodiversité: le Canada crée sa plus grande zone de protection marine

Les Premières nations de la côte pacifique et Ottawa ont désigné la plus grande zone de protection marine du Canada, couvrant 133.017 kilomètres carrés, rapprochant le pays de son objectif de protéger 30% de ses océans d'ici 2030.

Le ministère canadien des Pêches et Océans a mis en avant la richesse de cette région, composée de plus de 47 monts sous-marins et cheminées hydrothermales. Ces formations abritent "des espèces d'eau profonde rares et uniques, qui sont à la fois remarquables et culturellement importantes".

Progrès vers l'objectif de 30% de protection

La ministre des Pêches et Océans, Diane Lebouthillier, a déclaré que cette nouvelle zone marine protégée constitue "un pas de géant dans la protection des océans du Canada".

Elle a ajouté que cette initiative amène le Canada "à mi-chemin de son objectif de conserver 30% de ses océans d'ici 2030". Actuellement, 15,54% des océans du pays sont protégés, en ligne avec l'engagement pris lors du sommet sur la biodiversité de Montréal en décembre 2022.